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В США закрыли Статую Свободы

В ночь на понедельник сенат США должен во второй раз голосовать за проект временного финансирования федерального правительства, который уже приостановил работу из-за отсутствия денег

"Я уверяю, что мы будем голосовать в первом часу утра в понедельник, если не будет желания сделать это раньше", - заявил в ночь на воскресенье лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл, цитирует агентство AFP.

18 января Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства страны до 16 февраля, но на следующий день Сенат не смог проголосовать за него.

Временный бюджет не поддержало достаточное количество демократов, чтобы в итоге проект набрал необходимые 60 голосов.

Поэтому 20 января в США начался так называемый "шатдаун" (government shutdown) - временное приостановление работы органов власти и госучреждений из-за отсутствия финансирования.

Из-за этого, в частности, на выходных была закрыта для посетителей Статуя Свободы, а пресс-служба Белого дома перестала отвечать на звонки.

Если Сенат в ночь на 22 января не примет решение, то с понедельника не будут работать федеральные государственные учреждения, а сотни тысяч бюджетных работников уйдут в неоплачиваемые отпуска.

Нынешний проект временного бюджета США - уже четвертый по счету. Последняя резолюция была принята в конце декабря 2017 года, срок ее действия истек в полночь 20 января. Теперь правительство может финансировать лишь самые необходимые расходы.

Бюджетный спор между демократами и республиканцами касается расходов на оборону и финансирование строительства стены на границе с Мексикой, на которую планируется потратить 18 миллиардов долларов США.

В частности, демократы настаивают на том, чтобы расходы на оборону не росли сверхпропорционно по сравнению с другими статьями. А главная причина отказа многих демократов поддержать временное финансирование - отсутствие мероприятий по защите от депортации около 700 тысяч нелегальных мигрантов, которые въехали в США несовершеннолетними.

Последний раз "шатдаун" в США имел место в октябре 2013 года при президентстве Барака Обамы и продолжался 16 дней.

  • Из-за "шатдауна" оказался под вопросом также визит Трампа в Давос .
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