В Киеве служебный пес привел полицейских к злоумышленникам, которые ограбили таксиста

21 января, 2018, 12:49

В Дарницком районе Киева двое злоумышленников обокрали таксиста, после чего скрылись

Сам пострадавший обратился к правоохранителям, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Водитель рассказал стражам порядка, что возвращался с последнего вызова. Его остановили двое молодых мужчин, которых он привез по указанному адресу. Высадив пассажиров, он обнаружил, что его выручка исчезла.

Для розыска воров подключились кинологи. Служебная овчарка начала работать по следу. Меньше чем за полчаса пес привел оперативников в квартиру злоумышленников.

В квартире полицейские задержали двух мужчин. Ими оказались безработные 32-летний местный житель и 44-летний гражданин другого государства.

Злоумышленники признались в совершенном преступлении.

Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.