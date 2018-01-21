В Киеве на Столичном шоссе произошло двойное ДТП, есть погибший
21 января, 2018, 18:16
Вечером в воскресенье, 21 января 2018 года, водитель Audi сбил человека, перебегавшего дорогу в неположенном месте на Столичном шоссе в Киеве
Удар был такой силы, что сбитого через отбойник перебросило на встречную полосу, сообщают Стражи.Эспрессо.
При этом Jaguar, который ехал за Audi, успел затормозить, однако сзади в него втаранилась Skoda.
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Все три автомобиля ехали в одном направлении.
Мужчина погиб мгновенно. Его личность устанавливается.
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На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства трагедии.
- Как заявлял осенью 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков, на дорогах Украины погибает вчетверо больше людей, чем в зоне антитеррористической операции на Востоке.
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