В Киеве на Столичном шоссе произошло двойное ДТП, есть погибший

21 января, 2018, 18:16

Вечером в воскресенье, 21 января 2018 года, водитель Audi сбил человека, перебегавшего дорогу в неположенном месте на Столичном шоссе в Киеве

Удар был такой силы, что сбитого через отбойник перебросило на встречную полосу, сообщают Стражи.Эспрессо.

При этом Jaguar, который ехал за Audi, успел затормозить, однако сзади в него втаранилась Skoda.

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Все три автомобиля ехали в одном направлении.

Мужчина погиб мгновенно. Его личность устанавливается.

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На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства трагедии.