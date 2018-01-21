В Кремле заявили, что Путин имел "встречи" с Порошенко, о которых не сообщали прессе
Об этом Песков рассказал в прямом эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 21 января 2018 года, передает "Интерфакс".
"Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем", - отметил он.
По словам Пескова, в графике Путина есть немало мероприятий, о которых не информируют журналистов.
"Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка различных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это совсем не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо насыщеннее и содержательнее, чем это можно увидеть по телевизору", - добавил он.
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В то же время Песков не стал приводить каких-либо подробностей о месте проведения и тематике этих "встреч". Кроме того, он не пояснил, в какой форме они происходят и когда конкретно они действительно имели место.
Раньше как украинская, так и российская сторона сообщали о телефонных переговорах Порошенко с Путиным.
В пресс-службе президента Украины это заявление Пескова пока не комментировали.
- При этом по официальным данным, главы обоих государств в последний раз лично виделись на переговорах в Минске. Встреча проходила 11 февраля 2015 года в "Нормандском формате" - с участием федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.
- Следующая их встреча, которая проходила того же года на День Независимости Украины, 24 августа, в Берлине уже состоялась без Путина.
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