В Кремле заявили, что Путин имел "встречи" с Порошенко, о которых не сообщали прессе

21 января, 2018, 17:45

Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко поддерживают между собой неофициальные контакты, в частности в виде "встреч"

Об этом Песков рассказал в прямом эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 21 января 2018 года, передает "Интерфакс".

"Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем", - отметил он.

По словам Пескова, в графике Путина есть немало мероприятий, о которых не информируют журналистов.

"Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка различных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это совсем не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо насыщеннее и содержательнее, чем это можно увидеть по телевизору", - добавил он.

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В то же время Песков не стал приводить каких-либо подробностей о месте проведения и тематике этих "встреч". Кроме того, он не пояснил, в какой форме они происходят и когда конкретно они действительно имели место.

Раньше как украинская, так и российская сторона сообщали о телефонных переговорах Порошенко с Путиным.

В пресс-службе президента Украины это заявление Пескова пока не комментировали.