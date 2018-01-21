В Карпатах группу киевлян накрыла лавина

21 января, 2018, 13:28

Вечером 20 января в горах Ивано-Франковской области группа туристов из Киева попала под лавину

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Семеро туристов путешествовали по Черногорскому хребту в Карпатах. Когда они спускались к озеру Несамовыте, попали под лавину и их снесло по склону. Никто из туристов не пострадал.

Они позвонили спасателям, которые дежурили на горе Поп Иван, и сообщили, что не нуждаются в помощи и самостоятельно проследуют на базу отдыха Заросляк. Спасатели проконсультировали туристов о порядке прохождения маршрута и погодные условия. До 23:30 группа успешно добралась до базы.

В ГСЧС отметили, что в тот день спасатели рекомендовали группе туристов спускаться с горы Поп Иван безопасным маршрутом и предупредили об опасности схода лавины, но те решили идти по другому, заранее выбранному маршруту.