В центре Праги горел отель: двое погибших

21 января, 2018, 11:28

Вечером, 20 января, в историческом районе Праги произошел пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David на улице Наплавни

Об этом передает Reuters.

По данным "скорой помощи" чешской столицы, жертвами огня стали двое людей. Также сообщается, что всего было госпитализировано девять человек, пятеро из них тяжело пострадали.

Как передает агентство, возгорание произошло на первом этаже гостиницы, после чего дым быстро распространился по всему зданию. Из отеля были эвакуированы около 40 человек, в основном это иностранцы.

Для ликвидации пожара было привлечено несколько пожарных бригад и 30 автомобилей скорой помощи.

Пожарным удалось потушить пожар. На месте происшествия работают криминалисты, которые устанавливают причины пожара, говорится в Twitter полиции Праги. Кроме того, продолжается идентификация тел погибших.