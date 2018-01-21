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В Бухаресте десятки тысяч людей вышли на антикоррупционный протест

Тысячи людей собрались в субботу на Университетской площади Бухареста, протестуя против внесения изменений в систему правосудия и смягчения антикоррупционного законодательства

Об этом сообщает Romania TV.

По данным телеканала, в акции протеста принимают участие около 30 тысяч человек. Они прошли мимо здания Конституционного суда и Национального совета теле- и радиовещания, после чего пришли к зданию парламента в центре города.

Сообщается, что между протестующими и полицейскими несколько раз вспыхивали стычки, когда правоохранители пытались ограничить движение колонны.

Также сообщается, что подобные протесты в субботу проходят и в других румынских городах, а также за рубежом.

В декабре 2017 года нижняя палата парламента Румынии одобрила законы о реформировании системы правосудия, которые Европейская комиссия, Государственный департамент США и президент страны критиковали как угрозу независимости судов.

Позже Верхняя палата парламента Румынии проголосовала за поправки в системе правосудия, которые угрожают независимости судов.

Президент Румынии заявил, что Евросоюз может начать санкционную процедуру против Румынии по примеру Польши, если Бухарест будет настаивать на изменениях в своей судебной системе.

В начале этого года попытки правящей Социал-демократической партии относительно декриминализации нескольких коррупционных правонарушений вызвали наиболее численные уличные протесты страны в течение последних десятилетий.

Новые изменения в антикоррупционное законодательство также повлекли неоднократные акции протеста в ноябре и декабре.

Как известно, премьер-министр Румынии Михай Тудосе ушел в отставку после потери доверия Социал-демократической партии. Его место заняла Виорика Денчиле - близкая соратница лидера социал-демократов Ливиу Драгни.

Оппозиция подчеркивает, что именно Драгня получит больше всего выгоды от смягчения антикоррупционного законодательства и изменений в системе правосудия.

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