УПЦ КП пожаловалась в Европейский суд на погром церкви в Крыму

21 января, 2018, 12:36

Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата направили в Европейский суд по правам человека заявление о погроме в храме святых Ольги и Владимира в Симферополе

Об этом сообщил Крым.Реалии архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

"Европейский суд по правам человека принял заявление и зарегистрировал его... События в августе еще больше сплотили общину, люди понимают, что в любой момент могут закрыть церковь", - сообщил архиепископ.

31 августа 2017 года российские судебные приставы и силовики ворвались в церковь в оккупированном Крыму, взломав дверь помещения на первом этаже и двери алтаря на втором. Спецназ вывез из церкви утварь, в том числе раритетные иконы. К архиепископу Клименту применили силу и не пустили его в храм.