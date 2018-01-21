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УПЦ КП пожаловалась в Европейский суд на погром церкви в Крыму

Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата направили в Европейский суд по правам человека заявление о погроме в храме святых Ольги и Владимира в Симферополе

Об этом сообщил Крым.Реалии архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

"Европейский суд по правам человека принял заявление и зарегистрировал его... События в августе еще больше сплотили общину, люди понимают, что в любой момент могут закрыть церковь", - сообщил архиепископ.

31 августа 2017 года российские судебные приставы и силовики ворвались в церковь в оккупированном Крыму, взломав дверь помещения на первом этаже и двери алтаря на втором. Спецназ вывез из церкви утварь, в том числе раритетные иконы. К архиепископу Клименту применили силу и не пустили его в храм.

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