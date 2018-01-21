Турция начала наземную операцию в сирийском Африни

21 января, 2018, 12:18

Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африн

Как сообщает Anadolu, подразделения вооруженных сил Турции, которые вошли в район Африн, продвигаются вместе с Сирийской освободительной армией.

По данным агентства, в операции задействованы бронетехника, спецназ и пехота ВС Турции.

В настоящее время подразделения ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии продвинулись вглубь Африн на пять километров.

Отмечается, что в ожесточенные бои противоборствующие стороны пока не вступали.