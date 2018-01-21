Турция начала наземную операцию в сирийском Африни
21 января, 2018, 12:18
Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африн
Как сообщает Anadolu, подразделения вооруженных сил Турции, которые вошли в район Африн, продвигаются вместе с Сирийской освободительной армией.
По данным агентства, в операции задействованы бронетехника, спецназ и пехота ВС Турции.
В настоящее время подразделения ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии продвинулись вглубь Африн на пять километров.
Отмечается, что в ожесточенные бои противоборствующие стороны пока не вступали.
- Напомним, 21 января турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по целям курдских сил в сирийской пограничной зоне.
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