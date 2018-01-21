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Тбилиси ждет окончательного решения Киева по вопросу экстрадиции Саакашвили

В Главной прокуратуре Грузии заявляют, что отправили украинским коллегам все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили материалы и ждут окончательного ответа Киева

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"У стороны обвинения есть достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции", - заявила в эфире грузинской телекомпании Имеди прокурор Главной прокуратуры и член прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.

По ее словам, сейчас прокуратура находится в режиме ожидания, в частности, ждет от украинской стороны окончательного решения.

"Мы, как прокуратура, отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения", - отметила она.

Ранее Саакашвили заявил, что может потерять последние легальные основания для пребывания в Украине уже в понедельник, 22 января.

Напомним, что 3 января Окружной административный суд Киева отказал Михеилу Саакашвили в признании незаконным решения ГМС, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

Михеил Саакашвили заявил, что у него есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, в том числе от Нидерландов. Однако он не собирается бежать из Украины, где у него отобрали украинское гражданство и начали досудебное расследование.

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