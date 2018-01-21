Сирийские курды утверждают, что отбили наступление Турции
Представитель YPG в Африни Бируска Хасаке сообщил 21 января 2018 года, что турецкие силы отброшено в регионе Африн на северо-западе Сирии после двух столкновений, передает Reuters.
Хасаке уточнил, что артобстрелы и бомбардировки этого региона продолжаются.
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YPG также обвинили Турцию в обстреле мирных жителей и лагеря для перемещенных лиц в Африни. Они подчеркивают, что Турция ведет интенсивный артиллерийский огонь по некоторых селах.
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14 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может начать военную операцию на северо-западе Сирии, направленную против "террористов" с YPG. По мнению турецких властей, YPG напрямую поддерживает сепаратистов из Курдской социалистической рабочей партии, которая преимущественно действует на юго-востоке Турции.
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Соответствующая операция под названием "Оливковая ветвь" начала свой отсчет с 19 января. Сначала турки наносили авиационные удары по позициям курдов.
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21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском Африни.
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