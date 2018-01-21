Сирийские курды утверждают, что отбили наступление Турции

21 января, 2018, 15:46

Сирийско-курдские отряды народной самообороны (YPG) заявили, что после ожесточенных столкновений отбили атаку турецких военных и их союзников

Представитель YPG в Африни Бируска Хасаке сообщил 21 января 2018 года, что турецкие силы отброшено в регионе Африн на северо-западе Сирии после двух столкновений, передает Reuters.

Хасаке уточнил, что артобстрелы и бомбардировки этого региона продолжаются.

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YPG также обвинили Турцию в обстреле мирных жителей и лагеря для перемещенных лиц в Африни. Они подчеркивают, что Турция ведет интенсивный артиллерийский огонь по некоторых селах.