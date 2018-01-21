Сутки на фронте: 6 обстрелов, 5 раненых

21 января, 2018, 07:49

В минувшие сутки противник 6 раз нарушил режим тишины, обстреляв позиции ВСУ из минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина минувшей эпохи, начиная с 17:00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Зато вчера днем российско-окупационные группировки осуществили обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении враг из гранатометов различных видов устроил непродолжительный обстрел укреплений ВСУ вблизи Луганского.

"На Донецком направлении эпицентром вооруженной нестабильности стало Приазовье - вокруг Водяного враг неоднократно вел огонь по нашим позициям из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также в этом районе вокруг Широкиного противник применил минометы калибра 82-мм и автоматические станковые гранатометы", - подчеркнули в штабе АТО.