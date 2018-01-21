Супрун выложила онлайн-ресурсы, где медикам следует изучать английский

21 января, 2018, 21:53

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала 8 онлайн-ресурсов, которыми могут воспользоваться медики для изучения английского языка

Полный перечень она обнародовала на своей странице в Facebook.

"Знание английского языка открывает окно возможностей для медиков. Современные клинические протоколы, последние научные исследования, обучение в лучших университетах становятся доступнее, если вы владеете английским", - отметила и.о. министра.

“Усовершенствовать языковые навыки вам помогут эти ресурсы”, - пишет Супрун, приводя ссылки.

1. Oxford English for Careers - серия материалов для тех, кто хочет совершенствовать профессиональный английский. Включает упражнения на грамматику, развитие словаря и слушания. Medicine 1 и 2 рассчитан в большей степени на врачей, Nursing 1 и 2 - медсестер/медбратьев.

2. Medical English - курс из 20 частей, который поможет изучить медицинские термины, улучшить навыки слушания и говорения. Часть материалов платная, но бесплатной также достаточно для улучшения своего английского.

3. Englishmed - анимированные упражнения, которые помогут лучше понять процесс общения с пациентами. Использует устаревший, но простой и понятный интерфейс.

4. Hospital English - простые упражнения и учебные материалы о заболеваниях, медикаментах, лечебных процедурах и прочее. Сопровождаются аудиозаписями и изображениями.

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5. Reading and Listening for Medical Workers - более сложные материалы, которые требуют лучшего знания английского. Тексты сопровождаются аудиозаписями.

6. Innerbody - сайт с детальными анатомическими моделями человеческого тела. Ресурс поможет выучить названия систем и органов на английском.

7. MediLexicon - большой (свыше 10 000 слов) словарь медицинских терминов на английском.

8. Medical Dictionary Online - также большой медицинский словарь с поиском по запросу или алфавиту.