 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Супрун выложила онлайн-ресурсы, где медикам следует изучать английский

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала 8 онлайн-ресурсов, которыми могут воспользоваться медики для изучения английского языка

Полный перечень она обнародовала на своей странице в Facebook.

"Знание английского языка открывает окно возможностей для медиков. Современные клинические протоколы, последние научные исследования, обучение в лучших университетах становятся доступнее, если вы владеете английским", - отметила и.о. министра.

“Усовершенствовать языковые навыки вам помогут эти ресурсы”, - пишет Супрун, приводя ссылки.

1. Oxford English for Careers - серия материалов для тех, кто хочет совершенствовать профессиональный английский. Включает упражнения на грамматику, развитие словаря и слушания. Medicine 1 и 2 рассчитан в большей степени на врачей, Nursing 1 и 2 - медсестер/медбратьев.

2. Medical English - курс из 20 частей, который поможет изучить медицинские термины, улучшить навыки слушания и говорения. Часть материалов платная, но бесплатной также достаточно для улучшения своего английского.

3. Englishmed - анимированные упражнения, которые помогут лучше понять процесс общения с пациентами. Использует устаревший, но простой и понятный интерфейс.

4. Hospital English - простые упражнения и учебные материалы о заболеваниях, медикаментах, лечебных процедурах и прочее. Сопровождаются аудиозаписями и изображениями.

Читайте также: Супрун предлагает наказывать за отказ от вакцинации — как в цивилизованном мире

5. Reading and Listening for Medical Workers - более сложные материалы, которые требуют лучшего знания английского. Тексты сопровождаются аудиозаписями.

6. Innerbody - сайт с детальными анатомическими моделями человеческого тела. Ресурс поможет выучить названия систем и органов на английском.

7. MediLexicon - большой (свыше 10 000 слов) словарь медицинских терминов на английском.

8. Medical Dictionary Online - также большой медицинский словарь с поиском по запросу или алфавиту.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2018 воскресенье

больше новостей

21 января, 2018 воскресенье

20 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать