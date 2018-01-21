США хотят разорвать соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой
Об этом в интервью СВС заявила член канадского совещательного совета по вопросам NAFTA Рона Амброз.
"Чем дольше мы не достигаем результатов, тем больше мы склоняемся к мысли, что желаемым для Трампа сценарием есть возможность заявить: "Никаких результатов нет, мы не достигаем прогресса, у нас нет хороших партнеров, поэтому мы начинаем шестимесячный процесс выхода", - добавила она.
Ее поддержал другой член совещательного совета, президент канадского рабочего конгресса Хасан Юсуф.
"Очевидно, что американцы не стремятся достичь соглашения в ближайшее время. Для нас важно приготовиться к последствиям расторжения соглашения", - заявил он.
Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации NAFTA по требованию Трампа. Тогда он пригрозил денонсировать договор еще до их завершения.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать