США хотят разорвать соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой

21 января, 2018, 08:34

Вашингтон планирует в ближайшее время объявить о решении выйти из Североамериканской зоны свободной торговли (North American Free Trade Agreement - NAFTA), которая объединяет рынки США, Канады и Мексики

Об этом в интервью СВС заявила член канадского совещательного совета по вопросам NAFTA Рона Амброз.

"Сейчас речь идет не о том, начнет ли Дональд Трамп полугодовую процедуру выхода из сделки, а когда именно он это сделает", - подчеркнула Амброз.

"Чем дольше мы не достигаем результатов, тем больше мы склоняемся к мысли, что желаемым для Трампа сценарием есть возможность заявить: "Никаких результатов нет, мы не достигаем прогресса, у нас нет хороших партнеров, поэтому мы начинаем шестимесячный процесс выхода", - добавила она.

Ее поддержал другой член совещательного совета, президент канадского рабочего конгресса Хасан Юсуф.

"Очевидно, что американцы не стремятся достичь соглашения в ближайшее время. Для нас важно приготовиться к последствиям расторжения соглашения", - заявил он.

Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации NAFTA по требованию Трампа. Тогда он пригрозил денонсировать договор еще до их завершения.