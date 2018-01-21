 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россияне и наемники обстреляли автобус в "серой зоне" возле Оленевки, есть погибший

Иллюстративное изображение
фото: informator.media
Российско-террористические войска обстреляли пассажирский автобус в "серой зоне" в районе контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Оленевка"

В результате нападения один человек погиб, еще один получил ранения, передает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

Место, где произошел инцидент, расположено на временно не подконтрольной украинскому правительству территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО).

Читайте также: Агрессия РФ, оккупированные территории и защита суверенитета. О чем новый закон

При этом пророссийские и российские СМИ распространяют неправдивую информацию о том, что обстрел автобуса якобы был совершен Вооруженными силами Украины, отмечают в штабе.

"По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, вследствие этих действий один гражданский погиб, еще один - получил ранения", - говорится в сообщении штаба АТО.

Читайте также: Кого судить на Донбассе. Опыт наказания убийц Третьего рейха

В штабе АТО отметили, что действия российских наемников направлены на дискредитацию украинской армии накануне визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

"В очередной раз подчеркиваем, что силы АТО строго придерживаются Минских договоренностей", - добавили украинские военные.

Читайте также: Частное войско Вагнера. История подполковника из Украины, который возглавил личную армию Путина

  • По неофициальным подсчетам, в течение 2017 года на Донбассе погибло примерно 260 украинских воинов.
  • Как отмечал в эфире Эспрессо.TV политолог Андрей Дуда, общие потери российско-террористических войск за этот же период превышают количество погибших со стороны Украины в 4-5 раз.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2018 воскресенье

больше новостей

21 января, 2018 воскресенье

20 января, 2018 суббота

19 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать