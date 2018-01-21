Россияне и наемники обстреляли автобус в "серой зоне" возле Оленевки, есть погибший
В результате нападения один человек погиб, еще один получил ранения, передает в Facebook пресс-центр штаба АТО.
Место, где произошел инцидент, расположено на временно не подконтрольной украинскому правительству территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО).
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При этом пророссийские и российские СМИ распространяют неправдивую информацию о том, что обстрел автобуса якобы был совершен Вооруженными силами Украины, отмечают в штабе.
"По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, вследствие этих действий один гражданский погиб, еще один - получил ранения", - говорится в сообщении штаба АТО.
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В штабе АТО отметили, что действия российских наемников направлены на дискредитацию украинской армии накануне визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга.
"В очередной раз подчеркиваем, что силы АТО строго придерживаются Минских договоренностей", - добавили украинские военные.
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- По неофициальным подсчетам, в течение 2017 года на Донбассе погибло примерно 260 украинских воинов.
- Как отмечал в эфире Эспрессо.TV политолог Андрей Дуда, общие потери российско-террористических войск за этот же период превышают количество погибших со стороны Украины в 4-5 раз.
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