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Пожар в центре Киева ликвидировали

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в отселенном историческом пятиэтажном здании в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого

Об этом, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, пожар был ликвидирован в 23:38.

По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 19:42. По прибытию на место происшествия было установлено, что горят 5-6-й этажи, а также крыша здания. Площадь пожара составила около 800 кв.м. В 22:03 огонь был локализован.

К тушению пожара были привлечены 22 единицы основной и специальной техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона.

По предварительным данным, информации о травмированных и погибших нет.

 

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