После заключения Минских соглашений Порошенко не провел ни одной встречи с Путиным, - пресс-служба
21 января, 2018, 20:16
Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом России Владимиром Путиным после заключения Минских договоренностей об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ пресс-службы президента Украины в воскресенье, 21 января 2018 года.
"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - заявили на Банковой.
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- Перед этим пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко поддерживают между собой неофициальные контакты, в том числе в виде "встреч". Об этом Песков рассказал в прямом эфире телеканала "Россия 1".
- При этом по официальным данным, главы обоих государств в последний раз лично виделись на переговорах в Минске. Встреча проходила 11 февраля 2015 в "нормандском формате" - с участием федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.
- Следующая их встреча, которая проходила в том же году на День Независимости Украины, 24 августа, в Берлине уже прошла без Путина.
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