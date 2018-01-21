После заключения Минских соглашений Порошенко не провел ни одной встречи с Путиным, - пресс-служба

21 января, 2018, 20:16

Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом России Владимиром Путиным после заключения Минских договоренностей об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ пресс-службы президента Украины в воскресенье, 21 января 2018 года.

"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - заявили на Банковой.

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