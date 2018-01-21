Порошенко может звонить Путину только при участии Меркель или Макрона, - дипломат

21 января, 2018, 21:36

Все контакты президента Петра Порошенко с главой государства-агрессора Владимиром Путиным должны происходить исключительно в "нормандском формате", то есть при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и действующего президента Франции Эммануэля Макрона или же одного из них

Это правило также распространяется на телефонные переговоры, заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на канале Эспрессо.TV украинский дипломат, бывший участник переговоров в Минске Роман Бессмертный, комментируя сегодняшнее заявление Дмитрия Пескова о неофициальных "встречах" президентов России и Украины, которые якобы имеют место.

"На данном этапе, если телефонные переговоры происходят, то они происходят в рамках "нормандского формата" полного или ограниченного, то есть это или канцлер Германии, президент России, президент Украины, канцлер Германии, президент Франции, президент России, президент Украины. Или встречи, когда они втроем, вдвоем", - пояснил он.

По его словам, даже на этапе подготовки к подобным встречам президент Украины не общается с Путиным наедине.

"Когда готовится такая встреча, то президент встречается с канцлером Германии, встречается с президентмо Франции, где предварительно идет обсуждение. И потом общая встреча", - добавил Бессмертный.

По мнению, с учетом "глубины неприятия друг друга", которое на сегодня существует между Порошенко и Путиным, заявленные Песковым какие-то тайные "встречи" не могут быть возможными "в принципе": как минимум до выборов в России и максимум до выборов в Украине.