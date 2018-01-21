Порошенко может звонить Путину только при участии Меркель или Макрона, - дипломат
Это правило также распространяется на телефонные переговоры, заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на канале Эспрессо.TV украинский дипломат, бывший участник переговоров в Минске Роман Бессмертный, комментируя сегодняшнее заявление Дмитрия Пескова о неофициальных "встречах" президентов России и Украины, которые якобы имеют место.
"На данном этапе, если телефонные переговоры происходят, то они происходят в рамках "нормандского формата" полного или ограниченного, то есть это или канцлер Германии, президент России, президент Украины, канцлер Германии, президент Франции, президент России, президент Украины. Или встречи, когда они втроем, вдвоем", - пояснил он.
По его словам, даже на этапе подготовки к подобным встречам президент Украины не общается с Путиным наедине.
"Когда готовится такая встреча, то президент встречается с канцлером Германии, встречается с президентмо Франции, где предварительно идет обсуждение. И потом общая встреча", - добавил Бессмертный.
По мнению, с учетом "глубины неприятия друг друга", которое на сегодня существует между Порошенко и Путиным, заявленные Песковым какие-то тайные "встречи" не могут быть возможными "в принципе": как минимум до выборов в России и максимум до выборов в Украине.
- В воскресенье, 21 января 2018 года, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко поддерживают между собой неофициальные контакты, в частности в виде "встреч". Об этом Песков рассказал в прямом эфире телеканала "Россия 1".
- В то же время Песков не стал приводить какие-либо подробности о месте проведения и тематике этих "встреч". Кроме того, он не пояснил, в какой форме они происходят и когда конкретно они действительно имели место.
- На Банковой это опровергли, отметив, что после заключения Минских соглашений Порошенко ни разу не встречался с Путиным.
- При этом, по официальным данным, главы обоих государств в последний раз лично виделись на переговорах в Минске. Встреча проходила 11 февраля 2015 года в "Нормандском формате" - с участием федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.
- Следующая их встреча, которая проходила того же года на День Независимости Украины, 24 августа, в Берлине уже состоялась без Путина.
Читайте также
-
15 января, 2018 Памяти Дмитрия Гомона
-
-
-
-
11 января, 2018 Кто такой новый глава Приватбанка