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Порошенко может звонить Путину только при участии Меркель или Макрона, - дипломат

Все контакты президента Петра Порошенко с главой государства-агрессора Владимиром Путиным должны происходить исключительно в "нормандском формате", то есть при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и действующего президента Франции Эммануэля Макрона или же одного из них

Это правило также распространяется на телефонные переговоры, заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на канале Эспрессо.TV украинский дипломат, бывший участник переговоров в Минске Роман Бессмертный, комментируя сегодняшнее заявление Дмитрия Пескова о неофициальных "встречах" президентов России и Украины, которые якобы имеют место.

"На данном этапе, если телефонные переговоры происходят, то они происходят в рамках "нормандского формата" полного или ограниченного, то есть это или канцлер Германии, президент России, президент Украины, канцлер Германии, президент Франции, президент России, президент Украины. Или встречи, когда они втроем, вдвоем", - пояснил он.

По его словам, даже на этапе подготовки к подобным встречам президент Украины не общается с Путиным наедине.

"Когда готовится такая встреча, то президент встречается с канцлером Германии, встречается с президентмо Франции, где предварительно идет обсуждение. И потом общая встреча", - добавил Бессмертный.

По мнению, с учетом "глубины неприятия друг друга", которое на сегодня существует между Порошенко и Путиным, заявленные Песковым какие-то тайные "встречи" не могут быть возможными "в принципе": как минимум до выборов в России и максимум до выборов в Украине.

  • В воскресенье, 21 января 2018 года, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко поддерживают между собой неофициальные контакты, в частности в виде "встреч". Об этом Песков рассказал в прямом эфире телеканала "Россия 1".
  • В то же время Песков не стал приводить какие-либо подробности о месте проведения и тематике этих "встреч". Кроме того, он не пояснил, в какой форме они происходят и когда конкретно они действительно имели место.
  • На Банковой это опровергли, отметив, что после заключения Минских соглашений Порошенко ни разу не встречался с Путиным.
  • При этом, по официальным данным, главы обоих государств в последний раз лично виделись на переговорах в Минске. Встреча проходила 11 февраля 2015 года в "Нормандском формате" - с участием федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.
  • Следующая их встреча, которая проходила того же года на День Независимости Украины, 24 августа, в Берлине уже состоялась без Путина.
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