Погибшие в Кабуле работали в украинской авиакомпании
Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем заявлении, обнародованном по поводу данной трагедии.
"Шокирован трагическим известием из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - отметил он.
По поручению президента МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, которые находятся на месте теракта в Афганистане.
"Поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, которые погибли в Афганистане", - добавил Порошенко.
- Сначала сообщалось, что в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле в субботу, 20 января, 5 человек погибли и 6 ранены.
- Позже появилась информация от представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича об одном украинце, убитом террористами. Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин отмечал, что количество погибших граждан Украины может увеличиться.
- Потом передала ВВС о 9 погибших граждан Украины.
- По последним данным от министра иностранных дел Павла Климкина, в результате террористического акта в афганской столице убиты 6 граждан Украины.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать