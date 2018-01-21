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Погибшие в Кабуле работали в украинской авиакомпании


фото: abc.net.au
Граждане Украины, которые погибли в результате нападения талибов на отель Intercontinental в Кабуле (Афганистан), работали в авиакомпании, которая также имеет украинскую регистрацию

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем заявлении, обнародованном по поводу данной трагедии.

"Шокирован трагическим известием из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - отметил он.

По поручению президента МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, которые находятся на месте теракта в Афганистане.

"Поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, которые погибли в Афганистане", - добавил Порошенко.

  • Сначала сообщалось, что в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле в субботу, 20 января, 5 человек погибли и 6 ранены.
  • Позже появилась информация от представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича об одном украинце, убитом террористами. Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин отмечал, что количество погибших граждан Украины может увеличиться.
  • Потом передала ВВС о 9 погибших граждан Украины.
  • По последним данным от министра иностранных дел Павла Климкина, в результате террористического акта в афганской столице убиты 6 граждан Украины.
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