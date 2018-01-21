Погибшие в Кабуле работали в украинской авиакомпании

21 января, 2018, 19:55

Граждане Украины, которые погибли в результате нападения талибов на отель Intercontinental в Кабуле (Афганистан), работали в авиакомпании, которая также имеет украинскую регистрацию

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем заявлении, обнародованном по поводу данной трагедии.

"Шокирован трагическим известием из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - отметил он.

По поручению президента МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, которые находятся на месте теракта в Афганистане.

"Поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, которые погибли в Афганистане", - добавил Порошенко.