От нападения на отель в Кабуле погиб украинец
Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.
"В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - написал он.
В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 21 января 2018 г.
Как сообщалось, в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле в субботу 5 человек погибло и 6 ранено.
Среди погибших двое нападавших, которых было ликвидировано.
Еще 153 человека, в том числе 41 иностранец, эвакуировали.
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