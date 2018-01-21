От нападения на отель в Кабуле погиб украинец

21 января, 2018, 13:50

В результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погиб гражданин Украины

Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

"В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - написал он.

В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 21 января 2018 г.

Как сообщалось, в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле в субботу 5 человек погибло и 6 ранено.

Среди погибших двое нападавших, которых было ликвидировано.

Еще 153 человека, в том числе 41 иностранец, эвакуировали.