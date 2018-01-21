Одноклассник мужчины, который расстрелял 2-х человек в Одессе, рассказал о его психических расстройствах, которые начались после смерти матери
В своих воспоминаниях Стеблиенко рассказывает, что проблемы с психикой у Дорошенко начались после пережитой семейной трагедии, после которой никто из его одноклассников с ним не дружил и не хотел сидеть с парнем за одной партой.
"Когда он учился в младших классах, у него в семье случилось страшная трагедия - под колесами поезда погибла мать. Остался Валик и малышка-сестренка под опекой отца. После этого с парнем произошли серьезные изменения. Он часто приходил в школу немытым, нестриженым и неряшливо одетым. Естественно, это вызвало определенную реакцию класса...", - пишет одноклассник убийцы.
Вместе с тем Дорошенко окончил строительный институт, был хорошим мастером, но постоянно имел проблемы с окружающими, из-за чего в течение определенного времени находился в сумасшедшем доме.
"Очень жаль молодых полицейских, которые пострадали по вине этого злыдня. Остается единственный вопрос - почему это одичалое, озлобленное существо находилось среди людей, а не лечилось в специально отведенных для этого местах?" - задает вопрос Стеблиенко.
Что же касается жесткой пророссийской и прокоммунистической политической позиции Дорошенко, то, по словам автора сообщения, если бы 2014 года российские сепаратисты смогли бы захватить Одессу, тот не жалел бы никого.
"Валик стал бы главой местного ВЧК и поставил нас всех к стенке по блату вне очереди. Так что жалеть о нем не стоит. Он бы не пожалел никого..." , - подытожил одноклассник покойного.
- Напомним, 19 января в Одессе на ул. Новосельского местный житель устроил стрельбу, ранив трех полицейских. Один из раненых по имени Сергей Пригарин умер. Нападающего убили ответным огнем.
- Стрелок оказался сталинистом и поклонником "русского мира" Валентином Дорошенко. В подвале своего жилого дома он оборудовал нелегальную оружейку, где самостоятельно изготавливал автоматическое огнестрельное оружие.
- Кроме стрелка, погиб еще один гражданский, один прохожий был ранен. Вторым погибшим оказался приятель стрельца Константин Пиковский ("Пика"), который пытался помешать стрельбе и бросился спасать раненых сотрудников Нацполиции.
- Впоследствии было обнародовано видео штурма спецназом помещения стрельца.
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