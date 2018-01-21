 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ОБСЕ за сутки зафиксировала более 350 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 364 взрыва в зоне АТО за период с 19:30 18 января по 19:30 19 января

Об этом говорится в отчете организации от 20 января.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав увеличение количества взрывов (примерно 340 против около 200)", - сообщили в ОБСЕ.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, 24 взрыва против около 10)", - подчеркнули наблюдатели.

"В подконтрольных правительству районах команда Миссии зафиксировала такие нарушения линий отвода: 4 самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) в г. Константиновка, двигавшихся автодорогой Н20 на юго-восток, а также 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), которые стояли вдоль путей в зоне загрузки на железнодорожной станции в Константиновке", - говорится в отчете.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 4 реактивные системы залпового огня (БМ-21" Град ", 122 мм) вблизи пгт Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка)", - отметили в Наблюдательной миссии.

Напомним, в течение суток бандформирования 6 раз открывали огонь по позициям защитников Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2018 воскресенье

20 января, 2018 суббота

больше новостей

21 января, 2018 воскресенье

20 января, 2018 суббота

19 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать