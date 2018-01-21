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Обмороженный россиянин на границе с Украиной попросил о статусе беженца

Украинские пограничники задержали на Харьковщине парня с обмороженными конечностями, который оказался гражданином России

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Вчера в полдень участковый инспектор отдела "Старица" Харьковского отряда получил информацию от местного жителя об обнаружении подозрительной личности, которая двигалась из РФ в Украину. За несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина России, который незаконно пересек государственную границу", - говорится в сообщении.

Задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины.

"И прежде чем рассматривать просьбу горе-путешественника, стражи границы установили, что тот нуждается в неотложной медицинской помощи, ведь он имел признаки обморожения конечностей", - расказывают пограничники.

Гражданина РФ немедленно доставили в теплое помещение и вызвали карету скорой.

За считанные минуты до пункта "Старица" прибыли медики Волчанской ЦРБ, установили диагноз: "Обморожение конечностей рук и ног". В сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы задержанного доставили в районную больницу.

По факту обращения гражданина РФ о получении статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. Пока же данное лицо находится на стационарном лечении под охраной.

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