Непогода: без электричества остаются более 300 населенных пунктов

21 января, 2018, 08:08

Вследствие осложнения погодных условий остаются обесточенными 322 населенных пункта в четырех областях

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 22:00 20 января.

В частности, без света остаются 244 населенных пункта в Одесской области, 44 – в Черкасской, 3 – в Черниговской, 1 – в Днепропетровской.

"Движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев – Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях по одной полосе", – говорится в заявлении ГСЧС.