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Непогода: без электричества остаются более 300 населенных пунктов

Вследствие осложнения погодных условий остаются обесточенными 322 населенных пункта в четырех областях

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 22:00 20 января.

В частности, без света остаются 244 населенных пункта в Одесской области, 44 – в Черкасской, 3 – в Черниговской, 1 – в Днепропетровской.

"Движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев – Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях по одной полосе", – говорится в заявлении ГСЧС.

  • Из-за ухудшения погодных условий в Черкассах было прекращено водоснабжение. 20 января в Черкассыводоканал сообщили, что его полностью восстановили.
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