Непогода: без электричества остаются более 300 населенных пунктов
21 января, 2018, 08:08
Вследствие осложнения погодных условий остаются обесточенными 322 населенных пункта в четырех областях
Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 22:00 20 января.
В частности, без света остаются 244 населенных пункта в Одесской области, 44 – в Черкасской, 3 – в Черниговской, 1 – в Днепропетровской.
"Движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев – Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях по одной полосе", – говорится в заявлении ГСЧС.
- Из-за ухудшения погодных условий в Черкассах было прекращено водоснабжение. 20 января в Черкассыводоканал сообщили, что его полностью восстановили.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать