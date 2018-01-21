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НБУ планирует изменить механизм расчета официального курса

Национальный банк рассматривает возможность изменения подходов к расчету официального курса гривни к доллару США

Соответствующие планы Национальный банк уже обсудил с участниками рынка, передает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке напомнили, что сейчас официальный курс гривни рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским операциям за день по данным Валкли (Валкли - собственный программный комплекс Национального банка, в котором банки осуществляют подтверждение всех своих сделок по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке).

"Национальный банк считает необходимым перейти к его расчету на основе информации из торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках и с отсечением сделок с экстремальными параметрами", - сказано в сообщении.

Как пояснил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, таким образом уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в системе Валкли.

Кроме того, Национальный банк планирует перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching - нового функционала для заключения сделок в ТИС.

"Этот функционал, внедрение которого сейчас обсуждается с участниками рынка, позволит обеспечить на межбанковском валютном рынке постоянное наличие твердых цен на покупку-продажу иностранной валюты и быстрое заключение сделок по лучшим курсовым параметрам", - пояснили в НБУ.

По поводу дальнейших планов по либерализации валютного рынка НБУ указывает приоритетами в ближайшее время разрешение на репатриацию дивидендов по 2017 год и возможность дальнейшего ослабления ограничений на досрочное погашение кредитов.

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