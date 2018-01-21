NASA испытало ядерный реактор для длительных миссий на Марс

21 января, 2018, 09:32

Американские ученые в Неваде успешно испытали ядерный реактор, разработанный для производства энергии во время длительной миссии на Марс

Об этом сообщает Reuters.

"Испытания в Неваде компактной атомной энергетической системы, разработанной для поддержки долгосрочной миссии NASA на неприветливой поверхности Марса, были успешными. На март запланирован полномасштабный запуск", - говорится в сообщении.

Реактор назвали Kilopower. Одной из основных задач подготовки долгосрочных космических миссий является создание мощного источника энергии, чтобы обеспечивать колонистов энергией длительное время, и достаточно легкого для того, чтобы его можно было перевезти на другую планету.

По словам заместителя директора NASA по космическим технологиям Стива Юрчука, компактные размеры Kilopower и его мощность позволят астронавтам доставить несколько блоков на одном корабле и обеспечить генерацию десятков киловатт мощности на Марсе.

Испытания Kilopower начались осенью 2017 года. Устройство использует реакторную форму урана-235, которая по размеру напоминает рулон бумажного полотенца.