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NASA опубликовало видео приближения к Земле астероида

4 февраля в 23:30 возле нашей планеты пролетит астероид среднего размера 2002 AJ129

Об этом сообщает NASA.

Диаметр астероида составляет примерно 0,5 км, а длина - 1,2 км. Хотя он классифицируется как потенциально опасный, он не представляет реальной угрозы столкновения с Землей.

Ближайшее расстояние, на которое астероид приблизится к планете, будет в десять раз больше, чем расстояние между Землей и Луной, 4,2 млн км.

"Мы следили за этим астероидом более 14 лет и изучили его орбиту достаточно точно, - отмечает сотрудник NASA Пол Чодас. - Наши расчеты показывают, что вероятность столкновения астероида 2002 AJ129 с Землей равна нулю как 4 февраля, так и в течение следующих 100 лет".

  • Напомним, NASA испытало ядерный реактор для длительных миссий на Марс.
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