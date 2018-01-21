Нападение на отель в Кабуле: шестеро погибших, могли пострадать украинцы

21 января, 2018, 11:09

Среди пострадавших от нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле могут быть украинцы

Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

По его словам, консул сейчас уточняет соответствующую информацию.

По информации агентства Reuters, в результате нападения 5 человек погибли и 6 ранены.

Среди погибших двое нападавших, которых было ликвидировано.

Еще 153 человек, в том числе 41 иностранец, эвакуировали.

Отель расположен на вершине холма и хорошо охраняется, как и большинство общественных зданий в Кабуле. Это один из двух основных люксовых отелей в городе, и в воскресенье он должен был принять конференцию по информационным технологиям.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Талибы нападали на этот отель в 2011 году, тогда погиб 21 человек, включая девять нападавших.