Нападение на отель в Кабуле: шестеро погибших, могли пострадать украинцы
Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.
По его словам, консул сейчас уточняет соответствующую информацию.
По информации агентства Reuters, в результате нападения 5 человек погибли и 6 ранены.
Среди погибших двое нападавших, которых было ликвидировано.
Еще 153 человек, в том числе 41 иностранец, эвакуировали.
Отель расположен на вершине холма и хорошо охраняется, как и большинство общественных зданий в Кабуле. Это один из двух основных люксовых отелей в городе, и в воскресенье он должен был принять конференцию по информационным технологиям.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Талибы нападали на этот отель в 2011 году, тогда погиб 21 человек, включая девять нападавших.
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