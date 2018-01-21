На шахте в оккупированной части Донетчины произошел взрыв, погибло 2 горняков
21 января, 2018, 15:22
20 января на шахте "Ждановская" в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв, погибли два горняка, 1970 и 1980 годов рождения
Об этом сообщили сегодня в "министерстве чрезвычайных ситуаций" оккупантов, передает ЦензорНЕТ.
Отмечается, что взорвалась метано-воздушная смесь.
Читайте также: Агрессия РФ, оккупированные территории и защита суверенитета. О чем новый закон
На момент взрыва в шахте находились 316 человек. Тела погибших подняли на поверхность, остальные вышли самостоятельно.
- Напомним, российская оккупационная администрация запретила представителям отдельных профессий выезд на подконтрольную Украине территорию.
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать