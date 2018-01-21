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На шахте в оккупированной части Донетчины произошел взрыв, погибло 2 горняков

20 января на шахте "Ждановская" в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв, погибли два горняка, 1970 и 1980 годов рождения

Об этом сообщили сегодня в "министерстве чрезвычайных ситуаций" оккупантов, передает ЦензорНЕТ.

Отмечается, что взорвалась метано-воздушная смесь.

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На момент взрыва в шахте находились 316 человек. Тела погибших подняли на поверхность, остальные вышли самостоятельно.

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