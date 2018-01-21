Минкульт просит Кличко выкупить старинный дом, в котором накануне был пожар

21 января, 2018, 20:54

Министерство культуры выразило глубокую обеспокоенность пожаром в здании №12-14 на улице Богдана Хмельницкого в Киеве и просит киевского городского голову Виталия Кличко позаботиться о его сохранности

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, обнародованном на его сайте.

"Министерство культуры обращается к киевскому городского главе как руководителю местного органа охраны культурного наследия с призывом провести обследование всех памятников на территории Киева и принять надлежащие меры для их сохранения. В частности применить определенные действующим законодательством меры воздействия к тем владельцам (пользователям), которые допускают ненадлежащее содержание памятников, что несет угрозу их уничтожения", - говорится в документе.

В министерстве надеются, что "уже завтра" собственники (пользователи) памятника на улице Хмельницкого, 12-14 получат свое предписание, а киевская власть обратится с иском в суд о выкупе достопримечательности.

Здание является памятником архитектуры местного значения № 635-КВ (приказ Министерства культуры и туризма Украины от 15.09.2010 № 706/0/16-10).

Согласно части 1-й статьи 24 закона Украины "Об охране культурного наследия" собственник или уполномоченный им орган, пользователь обязаны содержать памятник в надлежащем состоянии, своевременно осуществлять ремонт, защищать от повреждения, разрушения или уничтожения в соответствии с настоящим законом и охранным договором.

Согласно части 4-й указанной статьи в случае возникновения угрозы для сохранности памятника собственник или уполномоченный им орган, лицо, которое приобрело право владения, пользования или управления, обязаны немедленно сообщить об этом в орган охраны культурного наследия областных, Киевской и Севастопольской городских, районных государственных администраций и органы местного самоуправления, на территории которого расположен памятник.