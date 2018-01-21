Молдова подсчитает убытки от российской оккупации Приднестровья

21 января, 2018, 08:52

Молдавская власть планирует привлечь авторитетных юристов для оценки ущерба от военного присутствия России в Приднестровье

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize.

По его словам, Москве могут предъявить счет, который будет измеряться в миллиардах долларов.

"Мы намерены нанять международную юридическую фирму чтобы подсчитать ущерб, нанесенный из-за российского присутствия в Приднестровье в течение 25 лет. Счет (к РФ) будет измеряться миллиардами долларов", - заявил Канду.

Спикер парламента Молдовы подчеркнул, что не сомневается в корректности употребления термина "оккупация". Он также сообщил, что в Приднестровье, по подсчетам молдавских властей, находятся 2000 российских военных-оккупантов, которые проводят совместные учения с так называемой приднестровской армией. "Россия нарушила международное право", - заявил политик.

"Российские военные подразделения являются угрозой для безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине", - сказал Канду.

Он добавил, что молдавские власти пытаются обсуждать этот вопрос на международном уровне и надеются, что его поднимут в ООН.

Напомним, в августе этого года постоянный представитель Молдовы при ООН Виктор Морару сообщил в секретариат ООН о намерении страны вынести отдельным пунктом на рассмотрение ГА ООН вопрос о "полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".