Молдова подсчитает убытки от российской оккупации Приднестровья
Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize.
По его словам, Москве могут предъявить счет, который будет измеряться в миллиардах долларов.
"Мы намерены нанять международную юридическую фирму чтобы подсчитать ущерб, нанесенный из-за российского присутствия в Приднестровье в течение 25 лет. Счет (к РФ) будет измеряться миллиардами долларов", - заявил Канду.
Спикер парламента Молдовы подчеркнул, что не сомневается в корректности употребления термина "оккупация". Он также сообщил, что в Приднестровье, по подсчетам молдавских властей, находятся 2000 российских военных-оккупантов, которые проводят совместные учения с так называемой приднестровской армией. "Россия нарушила международное право", - заявил политик.
"Российские военные подразделения являются угрозой для безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине", - сказал Канду.
Он добавил, что молдавские власти пытаются обсуждать этот вопрос на международном уровне и надеются, что его поднимут в ООН.
Напомним, в августе этого года постоянный представитель Молдовы при ООН Виктор Морару сообщил в секретариат ООН о намерении страны вынести отдельным пунктом на рассмотрение ГА ООН вопрос о "полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".
Читайте также
-
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
-
Читайте также
-
-
-
12 января, 2018 Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать