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Киностудия им. Довженко заявляет, что часть ее земли хотят передать "дочке" компании "Роснефть"

Кипрская компания "Трансбуд", учрежденная российской "Роснефтью", пытается с помощью депутатов Киевской городской рады отобрать часть земельного участка в Национальной киностудии имени Александра Довженко

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте киностудии.

В заявлении отмечается, что история началась еще в 1997 году. Именно тогда было заключено соглашение между Национальной киностудией им. А.Довженко и ООО "Бомонд-АЗС". В соответствии с соглашением, киностудия предоставляла в аренду "Бомонд-АЗС" подвал и несколько цистерн для заправки автомобилей. Взамен компания должна была покупать топливо, следить за инфраструктурой и обслуживать автомобильную заправку. А полученная прибыль должна распределяться между партнерами.

Совместная деятельность киностудии и "Бомонд-АЗС" продолжалась до 2005 года. До тех пор, пока не появилось незарегистрированное в реестре судебное решение о том, что государственный подвал уже не государственный, а частный.

"Условия договора между киностудией и ООО "Бомонд-АЗС" не предусматривали переход права собственности имущества. Сделано это на основании поддельных документов или же по коррупционной схеме, будет выяснять следствие, но подвал стал собственностью ООО "Бомонд -АЗС". В дальнейшем, видимо, чтобы запутать следы, подвал перепродается еще несколько раз. И вот в 2008 году собственником помещения становится компания "Трансбуд", - отмечают в киностудии.

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После этого частная структура подала документы в киевский городской совет для выделения ей земельного участка, на котором расположено упомянутое помещение.

"Государственная земля в пользовании государственной компании. Киевский городской совет не имеет права распоряжаться некоммунальной землей", - комментируют в киностудии такое обращение компании.

Вместе с тем для приведения в порядок земельных вопросов еще в 2014 году киностудией был разработан полный пакет документов относительно земельного участка и был передан в Департамент земельных ресурсов для рассмотрения относительно оформления права пользования этим участком. Соответственно, земельный участок по адресу: проспект Победы, 44, площадь - 15,9984 га, до сих пор находится в пользовании ГП "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко".

"Несмотря на это, никакого внимания. ООО "Трансбуд" проводит разработку технической документации для оформления части земельного участка киностудии без согласования с руководством студии", - говорится в сообщении.

В конце прошлого года, 12 декабря, земельная комиссия Киевского городского совета вынесла этот вопрос на голосование.

В понедельник, 22 января, проект соответствующего решения будет рассматриваться на комиссии топливно-энергетического комплекса Киеврады. В связи с этим на сайте киностудии и было опубликовано такое обращение.

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  • По данным сервиса YouControl, ООО "Трансбуд" - это кипрская компания, основанная компанией "Роснефть", находящейся под международными санкциями и которая является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране-агрессоре.
  • Как утверждает проект антикоррупционных расследований "Схемы", владелец швейцарской компании Proton Energy Group S. A., которая выкупила активы российской "Роснефти" в Украине, гражданин Израиля Нисан Моисеев может пользоваться поддержкой экс-главы Администрации президента Виктора Медведчука.
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