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Командиры наемника, попавшего в плен возле Мариуполя, собираются выдать его за дезертира

Командование российских наемников пытается скрыть неудачные действия своей диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Приморском направлении и распространяет дезинформацию

Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

Развернутая в пророссийских СМИ информационная кампания относительно обвинения сил АТО в проведении диверсий и захвата в плен "защитника ДНР" является очередным проявлением искажения реальных фактов, отмечают украинские военные.

"На самом деле пленный боевик с позывным Малой является заместителем командира 1 стрелкового взвода 1 стрелковой роты, 3-го третьего стрелкового батальона и выполнял боевое задание в составе ДРГ, деятельность которой была пресечена", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в разведке штаба АТО не исключают появления новой фейковой публикации, которая будет указывать, что Малой по собственной инициативе дезертировал с позиций.

Такую версию было принято во время совещания, состоявшегося в командовании батальона при участии первого заместителя 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка, несмотря на возможные угрозы и последствия разглашения пленным информации.

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