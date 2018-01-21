Климкин назвал число украинцев, погибших в Кабуле

21 января, 2018, 19:15

В результате террористического акта в афганской столице убиты 6 граждан Украины

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Доложил президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас МИД совместно работает с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта.

Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 января 2018 г.