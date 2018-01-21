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Климкин назвал число украинцев, погибших в Кабуле

В результате террористического акта в афганской столице убиты 6 граждан Украины

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Доложил президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас МИД совместно работает с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта.

  • Сначала сообщалось, что в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле в субботу, 20 января, 5 человек погибли и 6 ранены.
  • Позже появилась информация от представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича об одном украинце, убитом террористами. Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин отмечал, что количество погибших граждан Украины может увеличиться.
  • Потом ВВС передала о 9 погибших граждан Украины.
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