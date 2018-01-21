Холодницкий грозиться забрать все дела с НАБУ из-за утечки информации

21 января, 2018, 10:49

Специализированная антикоррупционная прокуратура может забрать все дела из Национального антикоррупционного бюро и расследовать их с другими правоохранительными органами, если в НАБУ будут продолжаться утечки информации

Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий канала "1 + 1", комментируя интервью агента НАБУ одному из интернет-изданий.

"Мы глубоко обеспокоены таким очередным утечкой информации. Это еще раз подтверждает то, что в Антикоррупционном бюро системная проблема с тайной следствия. Если так будет действовать дальше, то Антикоррупционная прокуратура просто не будет иметь другого выхода, как забрать все дела с НАБУ, привлекать подразделения других правоохранительных органов и с ними доводить их до конца ", - сказал Холодницкий.

По его словам, такие публикации вредят работе всех правоохранительных органов.

Холодницкий сообщил, что сейчас из-за этой ситуации НАБУ проводит внутреннюю проверку, а затем будет открыто уголовное производство.

17 января одно из интернет-изданий опубликовало интервью внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко относительно деталей его сотрудничества с Бюро. Именно Шевченко помог разоблачить одесского контрабандиста Вадима Альперина.

Сам Шевченко в комментарии "1 + 1" отметил, что дал интервью по определенным причинам, которые со временем станут известны обществу.

Напомним, в НАБУ сообщали, что сотруднику предлагали взятку в размере $ 800 тыс. За прекращение расследования, в котором наложен арест на сумму около 450 млн грн, подконтрольных разоблачен руководитель предприятия.

24 ноября стало известно, что детектива НАБУ предлагал взятку Альперин.

30 ноября Печерский райсуд Киева избрал Альперину мера пресечения в виде содержания под стражей.