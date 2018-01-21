Гройсман пояснил, чем обусловлено колебание курса гривны

21 января, 2018, 20:33

Падение курса гривны вызвано снижением объемов экспорта в январе текущего года и продолжением выплат за границу

Такое мнение в интервью телеканалу ICTV, которое вышло в эфир вечером 21 января 2018 года, выразил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Украинская правда.

"Если идет снижение экспорта, то меньше валюты приходит в Украину. Есть внешние выплаты, которые осуществляет Украина... Здесь есть определенный дисбаланс и поэтому возникают определенные колебания курса, который является достаточно гибким", - отметил глава правительства.

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Гройсман добавил, что когда все "начинает работать нормально, когда мы начинаем экспортировать, сохранять баланс - ситуация (курс. - ред.) снижается, и входит в прогнозируемые рамки".

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Он добавил, что в прошлом году "было то же самое".

"Конец 2016-го и начало 2017 года - тоже говорили, что будут колебания и другое", - отметил Гройсман.

На уточняющий вопрос, настроен ли он оптимично в этом вопросе, премьер отметил: "Абсолютно".