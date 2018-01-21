Франция требует срочно собрать Совбез ООН в связи с ситуацией в Сирии
Об этом 21 января 2018 года сообщил в Twitter руководитель французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.
"Сирия: Гута, Идлиб, Африн - Франция просит созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН", - отметил министр.
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В следующем посте он привел позицию Франции по этому вопросу, сформулированную в виде следующих требований:
"Прекращение огня везде, полный гуманитарный доступ".
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14 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может начать военную операцию на северо-западе Сирии, направленную против "террористов" с YPG. По мнению турецких властей, YPG напрямую поддерживает сепаратистов из Курдской социалистической рабочей партии, которая преимущественно действует на юго-востоке Турции.
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Соответствующая операция под названием "Оливковая ветвь" начала свой отсчет с 19 января. Сначала турки наносили авиационные удары по позициям курдов.
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21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африни.
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