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Франция требует срочно собрать Совбез ООН в связи с ситуацией в Сирии


фото: Daily Post India
Официальный Париж настаивает на созыве экстренного заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций из-за ситуации с вмешательством Турции в военный конфликт в Сирии

Об этом 21 января 2018 года сообщил в Twitter руководитель французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

"Сирия: Гута, Идлиб, Африн - Франция просит созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН", - отметил министр.

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В следующем посте он привел позицию Франции по этому вопросу, сформулированную в виде следующих требований:

"Прекращение огня везде, полный гуманитарный доступ".

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  • 14 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может начать военную операцию на северо-западе Сирии, направленную против "террористов" с YPG. По мнению турецких властей, YPG напрямую поддерживает сепаратистов из Курдской социалистической рабочей партии, которая преимущественно действует на юго-востоке Турции.

  • Соответствующая операция под названием "Оливковая ветвь" начала свой отсчет с 19 января. Сначала турки наносили авиационные удары по позициям курдов.

  • 21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африни.

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