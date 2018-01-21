Франция требует срочно собрать Совбез ООН в связи с ситуацией в Сирии

21 января, 2018, 16:35

Официальный Париж настаивает на созыве экстренного заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций из-за ситуации с вмешательством Турции в военный конфликт в Сирии

Об этом 21 января 2018 года сообщил в Twitter руководитель французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

"Сирия: Гута, Идлиб, Африн - Франция просит созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН", - отметил министр.

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В следующем посте он привел позицию Франции по этому вопросу, сформулированную в виде следующих требований:

"Прекращение огня везде, полный гуманитарный доступ".