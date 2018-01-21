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Евросоюз выделил почти миллион евро на восстановление костела и монастыря в Рава-Русской


фото: ishchuk.net
В городе Рава-Русская на Львовщине древнейшую сохранившуюся архитектурную достопримечательность города восстановят за счет средств Европейского Союза

Заявка на восстановление костела св. Михаила монастыря реформатов в Раве-Русской была отобрана для воплощения в рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина 2014 - 2020", пишет местная газета Прикордоння.

Всего с 17 отобранных программ в трех странах, 10 - реализуются во Львовской области. С 32 млн. Евро, 6,5 млн - предусмотрены для проектов на Львовщине. Кроме Равы-Русской, будет происходить финансирование историко-культурных памятников Подкамене, Сколе, а также природоохранных проектов Червнограда, Сходница и Добромиль.

Планируется, что в комплексе бывшего монастыря должно быть создано 4 детских дома семейного типа, в которые устроят 40 детей-сирот, а самый костел восстановят как культовое сооружение.

Костел св.Михаила был построен в 1729-1737 годах на месте старого деревянного костела по проекту известного итальянского архитектора Павла Фонтаны. Позже в костел был пристроен двухэтажный монастырь с кельями. В П-образном монастыре был высажен внутренний монастырский сад с колодцем.

В интерьере костела до нашего времени сохранились следы настенной росписи XIX века, фрагменты деревянных алтарей. Его фасад украшают нарисованные изображения - Св. Франциска и Св. Антония.

Костел выполнял свои функции до 1941 года, когда на территорию Равщины ворвались немецкие войска. С тех пор и в послевоенный период костел использовали как склад продуктов и различных товаров, а позже в монастыре была размещена машино-тракторная станция.

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