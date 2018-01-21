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Безсмертный назвал закон про деоккупацию началом президентской кампании Порошенко

Закон о реинтеграции отдельных районов Донбасса следует рассматривать как начало борьбы Петра Порошенко за второй президентский срок

Об этом заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на канале Эспрессо.TV украинский дипломат, бывший участник переговоров в Минске Роман Безсмертный.

"Этот закон - это составляющая начала избирательной кампании ... Это составляющая определенного политического проекта, который стартует вместе с принятием - или введением в действие (закона - ред.), Или с началом действия, потому что это еще большой вопрос, будет ли этот закон действовать и когда он будет действовать ", - отметил он.

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По мнению Бессмертного, первая президентская кампания Порошенко проходила под знаком "мира", тогда как вторая будет разворачиваться вокруг идеи освободительной войны и отвоевания отдельных временно оккупированных районов Донбасса.

"Если предыдущую избирательную кампанию он начинал с мира и говорил, что через несколько часов-дней наступит мир, то, очевидно, что находясь уже более 3 лет в состоянии войны нынешнюю избирательную кампанию он будет проводить не на идее мира, а на идее войны" , - пояснил дипломат.

18 января 2018 Верховная Рада окончательно приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" №7163. "За" проголосовали 280 народных депутатов.

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