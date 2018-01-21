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Аккордеонист Завадский вернулся на сцену и представляет новый альбом

После 4-летнего перерыва известный украинский аккордеонист Игорь Завадский снова выступает перед публикой

Он презентует слушателям свой новый альбом с символическим названием "Феникс", передает Эспрессо.TV.

Новые песни его поклонники могли услышать два дня подряд - 20 и 21 января.

Новый альбом стал у исполнителя уже 12-м и одновременно рекордным. Отныне у Завадского больше дисков среди всех аккордеонистов Украины.

"Феникс" переводится как "возрождение", поэтому для меня этот альбом - символ моего возрождения как музыканта, и возрождение, возможно, человеческого духа. То есть вернуться к своему уровню в плане своей исполнительской формы, концертной и технической формы, и пойти дальше, сделать новый альбом. Для меня он является символическим, знаковым", - пояснил Завадский.

 

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