Из психбольницы Львова сбежал тяжелобольной
20 января, 2018, 19:55
Сегодня, 20 января, примерно в 18.00 из Львовской психиатрической больницы на ул. Кульпарковская, 95, сбежал 34-летний пациент
Мужчина находился на принудительном лечении, информирует Вслух.
Отмечают, что разыскиваемого зовут Стрюков Сергей Александрович. Мужчина 1984 года рождения, имеет черные волосы и среднее телосложение.
Был одет в спортивный костюм темно-синего цвета, черную шапку и кроссовки без шнурков.
О местонахождении пациента просят сообщать по телефону 102.
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