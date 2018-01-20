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Из психбольницы Львова сбежал тяжелобольной

Сегодня, 20 января, примерно в 18.00 из Львовской психиатрической больницы на ул. Кульпарковская, 95, сбежал 34-летний пациент

Мужчина находился на принудительном лечении, информирует Вслух.

Отмечают, что разыскиваемого зовут Стрюков Сергей Александрович. Мужчина 1984 года рождения, имеет черные волосы и среднее телосложение.

Был одет в спортивный костюм темно-синего цвета, черную шапку и кроссовки без шнурков.

О местонахождении пациента просят сообщать по телефону 102.

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