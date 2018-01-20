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Из Египта не могут вылететь 2 рейса в Украину


фото: segodnya.ua
В Египте из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются два рейса в Украину

Об этом Twitter сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

 

Как рассказал дипломат в комментарии одному из украинских телеканалов, задержка связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей. Он также заверил, что все граждане разместили в гостиницах за счет туристической компании.

По его словам, один из двух рейсов уже готовят к отправке, время вылета другого назначили на 2:00 воскресенья, 21 января.

  • 18 января украинские СМИ сообщили, что около 200 украинцев не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Украину из-за неисправного самолет.
  • В начале января Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам отказаться от поездок на отдых в Египет. Как сообщили в пресс-службе МИД, это связано с активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, в частности "Исламского государства".
  • В случае пребывания на курортах Египта министерство рекомендует не выезжать за пределы места отдыха.
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