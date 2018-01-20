Из Египта не могут вылететь 2 рейса в Украину

20 января, 2018, 20:30

В Египте из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются два рейса в Украину

Об этом Twitter сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Как рассказал дипломат в комментарии одному из украинских телеканалов, задержка связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей. Он также заверил, что все граждане разместили в гостиницах за счет туристической компании.

По его словам, один из двух рейсов уже готовят к отправке, время вылета другого назначили на 2:00 воскресенья, 21 января.