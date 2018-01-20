Все ограничения движения на дорогах сняты, - МВД

20 января, 2018, 10:29

По состоянию на 9:30 субботы все ограничения движения на автодорогах Украины сняты

Об этом 20 января сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Наблюдается замедленное движение на трассе М-05 "Киев-Одесса", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в МВД сообщили о заторе на трассе М-12 "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка".

"(В пробке) около 135 грузовых автомобилей, протяженность около 5 км, причина – ДТП", - сообщили в МВД.