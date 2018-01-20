Водоснабжение в Черкассах полностью восстановили
20 января, 2018, 14:54
Водоснабжение в Черкассах, которое отсутствовало из-за ухудшения погодных условий и перебоев с электричеством, по состоянию на 14:00 полностью восстановлено
Об этом говорится в сообщении КП "Черкассыводоканал".
"Сейчас все насосные станции работают в привычном режиме, резервуары чистой воды заполнены, а рабочее давление в водораспределительной сети восстановлено. Порывов на магистральных водопроводах и городских сетях не обнаружено", - сообщили в компании.
- Напомним, что по состоянию на утро 20 января в результате осложнения погодных условий 390 населенных пунктов в 10 областях Украины остались без электричества.
- 19 января комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявила в Черкассах режим чрезвычайного положения из-за аварии на двух высоковольтных воздушных линиях.
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