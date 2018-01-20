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Водоснабжение в Черкассах полностью восстановили

Водоснабжение в Черкассах, которое отсутствовало из-за ухудшения погодных условий и перебоев с электричеством, по состоянию на 14:00 полностью восстановлено

Об этом говорится в сообщении КП "Черкассыводоканал".

"Сейчас все насосные станции работают в привычном режиме, резервуары чистой воды заполнены, а рабочее давление в водораспределительной сети восстановлено. Порывов на магистральных водопроводах и городских сетях не обнаружено", - сообщили в компании.

 

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