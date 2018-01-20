Водоснабжение в Черкассах полностью восстановили

20 января, 2018, 14:54

Водоснабжение в Черкассах, которое отсутствовало из-за ухудшения погодных условий и перебоев с электричеством, по состоянию на 14:00 полностью восстановлено

Об этом говорится в сообщении КП "Черкассыводоканал".

"Сейчас все насосные станции работают в привычном режиме, резервуары чистой воды заполнены, а рабочее давление в водораспределительной сети восстановлено. Порывов на магистральных водопроводах и городских сетях не обнаружено", - сообщили в компании.