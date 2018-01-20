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В Турции разбился автобус с туристами: 11 погибших, десятки раненых

В турецкой провинции Эскишехир на трассе разбился туристический автобус

Как сообщает Анадолу со ссылкой на губернатора провинции, погибли 11 человек, еще 44 туристов получили ранения.

Автобус ехал из Анкары в западную провинцию Бурса и принадлежал компании Kartallar Gezi.

Туристический автобус врезался в деревья на обочине трассы. Водителя и его помощника арестовали.

Ведется расследование ДТП. Причины инцидента пока не сообщаются.

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