В Турции разбился автобус с туристами: 11 погибших, десятки раненых

20 января, 2018, 12:18

В турецкой провинции Эскишехир на трассе разбился туристический автобус

Как сообщает Анадолу со ссылкой на губернатора провинции, погибли 11 человек, еще 44 туристов получили ранения.

Автобус ехал из Анкары в западную провинцию Бурса и принадлежал компании Kartallar Gezi.

Туристический автобус врезался в деревья на обочине трассы. Водителя и его помощника арестовали.

Ведется расследование ДТП. Причины инцидента пока не сообщаются.