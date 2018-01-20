В оккупированном Донецке представителям отдельных профессий запретили выезжать из города

20 января, 2018, 18:03

В террористической организации "ДНР" ввели запрет выезжать на подконтрольную Украине территорию

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на информационные ресурсы боевиков.

По словам главаря группировки Александра Захарченко, запрет касается "руководителей предприятий и организаций, чиновников, занимающих высокие посты, и лиц, имеющих доступ к государственной тайне".

Утверждается, что такая мера предпринята, чтобы избежать "вербовки украинскими спецслужбами".