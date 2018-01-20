В Одессе взяли штурмом квартиру мужчины, который стрелял в прохожих из окна

20 января, 2018, 14:10

В Одессе полицейский спецназ КОРД штурмовал квартиру 49-летнего мужчины, который стрелял в прохожих из окна

Как рассказал начальник ГУ полиции в регионе Дмитрий Головин, мужчина стрелял из винтовки калибра 4,6 мм.

Во время штурма квартиры он стрелял в правоохранителей и бросал под ноги пиротехнику.

Злоумышленника задержали. Ему объявлено подозрение по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Операция прошла без пострадавших.

Другие подробности не сообщаются.