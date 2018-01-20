 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Одессе взяли штурмом квартиру мужчины, который стрелял в прохожих из окна

В Одессе полицейский спецназ КОРД штурмовал квартиру 49-летнего мужчины, который стрелял в прохожих из окна

Как рассказал начальник ГУ полиции в регионе Дмитрий Головин, мужчина стрелял из винтовки калибра 4,6 мм.

Во время штурма квартиры он стрелял в правоохранителей и бросал под ноги пиротехнику.

Злоумышленника задержали. Ему объявлено подозрение по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Операция прошла без пострадавших.

Другие подробности не сообщаются.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2018 суббота

больше новостей

20 января, 2018 суббота

19 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать