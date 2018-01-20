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В Мелитополе столкнулись 5 машин, есть пострадавшие

В городе Мелитополе Запорожской области произошло ДТП с участием 5 автомобилей, в результате чего пострадали 3 человека

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 января около 21:40 в Мелитополе, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"На проспекте 50-летия Победы столкнулись два транспортных средства - Toyota RAV4 и Toyota Camry. После чего автомобили отбросило на припаркованные неподалеку автомобили: "ВАЗ-2108", Daewoo Espero и Opel, которые получили механические повреждения. В результате аварии водитель автомобиля Toyota Camry, водитель автомобиля Toyota RAV4 1995 года рождения и его пассажир 1999 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в местную больницу", - говорится в сообщении.

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Правоохранители устанавливают личность водителя автомобиля Toyota Camry, который в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы

Что стало причиной ДТП и его обстоятельства устанавливаются.

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Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами"). Начато досудебное расследование.

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