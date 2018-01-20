В Греции на посольство Украины напали с "коктейлями Молотова"
20 января, 2018, 13:28
В ночь на 20 января в Афинах неизвестные совершили попытку нападения на посольство Украины в Греции с бутылками с зажигательной смесью
Об этом в субботу сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.
По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.
"С греками договорились о взаимодействии и круглосуточную охрану, заботимся о безопасности и предпринимаем меры во всех странах", - отметил Климкин.
Он также предположил, что нападавшими были радикалы, которые совершили нападение "под влиянием России".
Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточную охрану. Заботимся о безопасности и употребляем мероприятий во всех странах.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 января 2018 г.
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