В Греции на посольство Украины напали с "коктейлями Молотова"

20 января, 2018, 13:28

В ночь на 20 января в Афинах неизвестные совершили попытку нападения на посольство Украины в Греции с бутылками с зажигательной смесью

Об этом в субботу сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.

"С греками договорились о взаимодействии и круглосуточную охрану, заботимся о безопасности и предпринимаем меры во всех странах", - отметил Климкин.

Он также предположил, что нападавшими были радикалы, которые совершили нападение "под влиянием России".