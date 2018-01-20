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В Греции на посольство Украины напали с "коктейлями Молотова"

В ночь на 20 января в Афинах неизвестные совершили попытку нападения на посольство Украины в Греции с бутылками с зажигательной смесью

Об этом в субботу сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

По его данным, пострадавших в результате инцидента нет.

"С греками договорились о взаимодействии и круглосуточную охрану, заботимся о безопасности и предпринимаем меры во всех странах", - отметил Климкин.

Он также предположил, что нападавшими были радикалы, которые совершили нападение "под влиянием России".

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