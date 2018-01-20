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В Днипре парень спровоцировал массовую драку возле ночного клуба, 2 человека оказались в больнице

"Супермен" в окружении других участников события
20 января, около 4:00, возле входа в ночной клуб Moulin Rouge в городе Днипро завязалась массовая драка

На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции, 2 пострадавших госпитализированы, сообщает местное издание Информатор.

"Когда в клуб вошел парень в футболке Superman, он сразу начал приставать ко мне и моей подруге: говорил, что даст подзатыльник, просил отдать ему коктейль. Потом охрана вывела нас из клуба, хотя мы не нарушали порядок. У входа началась драка, в которую ввязались прохожие ", - рассказала девушка, ставшая свидетелем массовой драки.

У входа в клуб на тот момент действительно находилось много молодых людей с окровавленными руками, лицами и одеждой. Один из парней был в одних джинсах. Участники инцидента даже после приезда полицейских продолжали громко ругаться.

Внести ясность и объяснить, что произошло у клуба, смог командир батальона патрульной полиции Днепра Денис Петухов:

"Здесь была массовая драка. Некоторые из опрошенных людей указывают на одного и того же мужчину. По их словам, именно он является инициатором. Мужчину отвезли в райотдел. В драке пострадали два человека и были доставлены в больницу. У пострадавших, по предварительной информации, легкие телесные повреждения. Разбираться в причинах и выяснять, какова степень телесных повреждений, будет следственно-оперативная группа ".

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